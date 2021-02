Tarek Dhiab : « L’Espérance ne peut que s’améliorer »

L’Espérance Sportive de Tunis a fait match nul contre le MC Alger (1/1). Le consultant de beIN Sports, qui était sévère apès le premier match contre Tongueth a déclaré : « L’équipe progresse. Le coach a l’embarras du choix en attaque et je suis certain que la concurrence fera du bien à toute l’équipe. Le point obtenu est insuffisant parce que l’Espérance avait la possibilité de l’emporter et de prendre une avance considérable. La double confrontation avec le Zamalek ? Elle ne sera pas déterminante, mais elle sera très intéressante à suivre ».

