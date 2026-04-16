Temps nuageux et pluies éparses sur le nord et l’est : le bulletin météo de ce jeudi 16 avril 2026

16-04-2026

Le ciel sera partiellement couvert ce jeudi sur les régions du nord ainsi que sur les zones orientales du centre et du sud, avec des pluies éparses attendues par endroits. Des passages nuageux affecteront le reste du territoire.

Le vent soufflera du secteur nord, assez fort à fort le long des côtes et sur les reliefs, et modéré à assez fort à l’intérieur des terres. En mer, des conditions agitées à très agitées sont à prévoir, avec un retour progressif au calme en fin de journée.

Les températures resteront stables, oscillant entre 15 et 19°C au nord et sur les hauteurs, entre 20 et 25°C dans le reste du pays, et pouvant atteindre 27°C au sud-ouest.

Fil d'actualités

Lotfi Abdelli condamné à 18 mois de prison par contumace

17-04-2026

Établissements privés et langue anglaise : deux propositions de lo

17-04-2026

Ben Ayed reçoit le représentant personnel du président roumain au

17-04-2026

Cessez-le-feu Liban-Israël : les violations s’accumulent dès

17-04-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Lotfi Abdelli condamné à 18 mois de prison par contumace

17-04-2026

Établissements privés et langue anglaise : deux propositions de loi en débat

17-04-2026

Ben Ayed reçoit le représentant personnel du président roumain auprès de l&r

17-04-2026

Cessez-le-feu Liban-Israël : les violations s’accumulent dès les premiè

17-04-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025