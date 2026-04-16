Temps nuageux et pluies éparses sur le nord et l’est : le bulletin météo de ce jeudi 16 avril 2026

Le ciel sera partiellement couvert ce jeudi sur les régions du nord ainsi que sur les zones orientales du centre et du sud, avec des pluies éparses attendues par endroits. Des passages nuageux affecteront le reste du territoire.

Le vent soufflera du secteur nord, assez fort à fort le long des côtes et sur les reliefs, et modéré à assez fort à l’intérieur des terres. En mer, des conditions agitées à très agitées sont à prévoir, avec un retour progressif au calme en fin de journée.

Les températures resteront stables, oscillant entre 15 et 19°C au nord et sur les hauteurs, entre 20 et 25°C dans le reste du pays, et pouvant atteindre 27°C au sud-ouest.