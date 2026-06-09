Tourisme et artisanat : Tunis et Brasilia renforcent leur coopération bilatérale

Le ministre du Tourisme a reçu lundi 8 juin le président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, M. William Adib Dib, accompagné d’une délégation, en présence de M. Moez Driss, président du Conseil d’affaires tuniso-brésilien, et d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, et d’identifier les leviers susceptibles de renforcer les échanges et le partage d’expertise entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes prioritaires : la relance des flux touristiques dans les deux sens, la valorisation de l’offre touristique tunisienne, ainsi que le renforcement des programmes de formation et d’échange de compétences. Les deux parties ont également évoqué le développement des réseaux entre professionnels et institutions des deux secteurs, et étudié la possibilité d’une participation accrue aux foires et manifestations spécialisées — dont la participation de l’Office national du tourisme tunisien au Salon mondial du tourisme et du voyage au Brésil.

M. William Adib Dib a réaffirmé l’engagement de la Chambre à poursuivre son soutien aux relations de coopération entre les deux pays et à développer les initiatives communes.

M. Moez Driss a, pour sa part, souligné l’importance d’une participation du ministère du Tourisme au Forum économique arabe prévu au Brésil en août prochain. Il a également été question de l’organisation de la « Tunisia Week », vitrine de l’offre touristique et artisanale tunisienne sur le marché brésilien, et plateforme de mise en relation entre acteurs économiques des deux pays.