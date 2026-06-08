Tourisme : la Tunisie primée à la foire internationale de Séoul pour son meilleur pavillon

Le pavillon tunisien s’est distingué par son identité visuelle et ses animations culturelles lors de la foire internationale du tourisme de Séoul 2026.

L’Office national tunisien du tourisme (ONTT), en partenariat avec l’ambassade de Tunisie à Séoul, a décroché le prix de « Meilleure gestion et animation de pavillon » lors du Salon international du tourisme et du voyage de Séoul 2026, tenu du 4 au 7 juin au centre COEX de la capitale sud-coréenne.

Cette distinction récompense la qualité de l’organisation et le dynamisme qui ont caractérisé le pavillon tunisien tout au long de l’événement. Conçu en s’inspirant de l’identité culturelle du pays et des motifs de la céramique traditionnelle tunisienne, le stand a su capter l’attention des visiteurs et des professionnels du secteur.

Des ateliers de dégustation, des animations interactives, des présentations promotionnelles et une hospitalité soignée ont fait du pavillon tunisien un espace vivant d’échange culturel, renforçant ainsi la présence de la Tunisie sur la scène touristique internationale.

L’ambassade de Tunisie à Séoul a annoncé la nouvelle dimanche sur sa page Facebook officielle.