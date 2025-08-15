Transferts des TRE et tourisme : Une hausse continue des recettes

Les recettes issues des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) et du secteur touristique continuent de progresser, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Au 10 août 2025, les transferts de la diaspora tunisienne ont atteint 5,23 milliards de dinars, en hausse de 8,15 % par rapport aux 4,84 milliards enregistrés à la même date en 2024. Les recettes touristiques ont elles aussi progressé, passant de 4,32 milliards de dinars à 4,69 milliards, soit une augmentation de 8,50 %.

Sur les sept premiers mois de l’année, les deux sources combinées ont généré 9,92 milliards de dinars, contre 9,16 milliards un an plus tôt.

À titre de comparaison, à la fin décembre 2024, les recettes cumulées des transferts de la diaspora et du tourisme s’élevaient à 15,62 milliards de dinars, en hausse de plus d’un milliard par rapport à décembre 2023, confirmant la tendance positive sur l’ensemble de l’année.

Gnetnews