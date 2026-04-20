Transport : le ministre annonce la relance des aéroports intérieurs et des investissements au port de Radès

Devant l’Assemblée des représentants du peuple, Rachid Amri a détaillé les chantiers en cours pour dynamiser l’aviation intérieure et améliorer les performances du principal port commercial du pays.

Le ministre du Transport, Rachid Amri, a annoncé ce lundi, lors de la séance de questions orales à l’Assemblée des représentants du peuple, le lancement du projet de dynamisation des aéroports intérieurs, mené en partenariat avec plusieurs départements ministériels.

Sfax, Tabarka et Tozeur en première ligne

Le ministre a indiqué que ce projet vise à relancer le trafic aérien dans les régions, avec une première phase portant sur les aéroports de Sfax, Tabarka et Tozeur, dont les travaux d’aménagement sont en cours. Rachid Amri a fixé un seuil minimal de remplissage de 70 % pour les vols programmés depuis ces aéroports, condition jugée indispensable pour préserver les équilibres financiers de la compagnie nationale.

Le port de Radès en cours de modernisation

Sur le dossier du port de Radès, le ministre a fait état d’efforts engagés pour améliorer les niveaux technique et opérationnel de l’infrastructure portuaire, rappelant l’acquisition récente de trois portiques à conteneurs et d’équipements mécaniques. Il a reconnu que plusieurs grues sont devenues obsolètes, tout en soulignant que les autorités de tutelle ont réussi à réduire de moitié l’engorgement des marchandises par rapport aux années précédentes. L’acquisition de nouvelles grues est par ailleurs prévue pour le mois de septembre prochain.