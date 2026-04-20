Transport public : 136 bus chinois réceptionnés à La Goulette, dernière livraison d’un programme de 461 véhicules

La Tunisie renforce son parc de transport terrestre avec l’arrivée d’un nouveau contingent de véhicules, dans le cadre d’un vaste programme de modernisation.

Le port de La Goulette a accueilli, dans la nuit de dimanche à lundi, un nouveau lot de 136 bus en provenance de Chine, marquant ainsi la livraison de la dernière tranche d’une commande globale portant sur 461 véhicules, acquis dans le cadre du programme national de modernisation du transport terrestre.

Une répartition entre Tunis et Béja

Sur l’ensemble de ce contingent, 118 bus seront affectés à la Société des transports de Tunis (STT), renforçant ainsi la flotte de la capitale. Les 18 unités restantes seront, quant à elles, attribuées à la Société régionale de transport de Béja.

Un appel d’offres international plus large

Cette livraison s’inscrit dans un effort de renouvellement plus ambitieux du parc de transport public. La Tunisie avait en effet lancé, dans ce cadre, un appel d’offres international portant sur l’acquisition de 621 bus, destinés à être répartis entre les différentes sociétés régionales de transport du pays.