Travaux à Ben Arous : déviations de circulation prévues pendant 10 jours sur la route régionale 22

16-03-2026

Les usagers de la route régionale n°22 — communément appelée voie rapide sud — sont invités à redoubler de vigilance. Le ministère de l’Équipement et de l’Habitat annonce une déviation partielle de la circulation au niveau de l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, à compter de ce lundi 16 mars 2026 dès 2h00 du matin et pour une durée de 10 jours.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du troisième lot des travaux d’élargissement de l’entrée sud de la capitale, et vise à permettre la poursuite de la démolition de l’ancien pont sur ce tronçon.

Le ministère appelle l’ensemble des usagers à respecter scrupuleusement la signalisation mise en place, à faire preuve de prudence et à réduire leur vitesse à l’approche de la zone de chantier.

Gnetnews

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