Tunis : La municipalité relance l’organisation des vendeurs ambulants

27-08-2025

La municipalité de Tunis a publié, mercredi 27 août 2025, un communiqué appelant les commerçants et les occupants de la voie publique à se conformer strictement à la réglementation en vigueur. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de réorganisation des vendeurs ambulants de la capitale.

Depuis le 26 juin 2025, les marchands indépendants installés de manière anarchique dans les rues de Tunis sont invités à rejoindre des espaces dédiés dans plusieurs marchés de la ville, notamment Moncef Bey, Al Jazira, Sidi El Bechir, Mongi Slim et le marché central.

Au total, environ 830 commerçants ambulants ont été concernés par cette opération, qui vise à mettre fin à l’occupation désordonnée du domaine public, souvent marquée par des dépassements et des installations sans autorisation.

La municipalité a par ailleurs fixé un délai d’un mois, à compter de la date du communiqué, pour permettre aux commerçants et autres occupants de la voie publique de régulariser leur situation. Passé ce délai, des mesures de retrait immédiat seront appliquées aux installations jugées non conformes.

Gnetnews

Fil d'actualités

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Club Africain face au CA Bizert

27-08-2025

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’

27-08-2025

BCT : Les réserves de change assurent 107 jours d’importation

27-08-2025

Tunis : La municipalité relance l’organisation des vendeurs ambul

27-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Club Africain face au CA Bizertin

27-08-2025

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’ES Metlaoui

27-08-2025

BCT : Les réserves de change assurent 107 jours d’importation

27-08-2025

Tunis : La municipalité relance l’organisation des vendeurs ambulants

27-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025