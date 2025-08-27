Tunis : La municipalité relance l’organisation des vendeurs ambulants

La municipalité de Tunis a publié, mercredi 27 août 2025, un communiqué appelant les commerçants et les occupants de la voie publique à se conformer strictement à la réglementation en vigueur. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une vaste opération de réorganisation des vendeurs ambulants de la capitale.

Depuis le 26 juin 2025, les marchands indépendants installés de manière anarchique dans les rues de Tunis sont invités à rejoindre des espaces dédiés dans plusieurs marchés de la ville, notamment Moncef Bey, Al Jazira, Sidi El Bechir, Mongi Slim et le marché central.

Au total, environ 830 commerçants ambulants ont été concernés par cette opération, qui vise à mettre fin à l’occupation désordonnée du domaine public, souvent marquée par des dépassements et des installations sans autorisation.

La municipalité a par ailleurs fixé un délai d’un mois, à compter de la date du communiqué, pour permettre aux commerçants et autres occupants de la voie publique de régulariser leur situation. Passé ce délai, des mesures de retrait immédiat seront appliquées aux installations jugées non conformes.

Gnetnews