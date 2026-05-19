Tunise: LÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures ce mardi selon l’INM

Des maximales comprises entre 20 et 31 degrÃ©s selon les rÃ©gions

L’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM) prÃ©voit une lÃ©gÃ¨re remontÃ©e des tempÃ©ratures ce mardi sur l’ensemble du territoire. Les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrÃ©s dans les rÃ©gions du Nord, tandis que le reste du pays enregistrera des valeurs comprises entre 26 et 31 degrÃ©s.

Le vent sera faible Ã modÃ©rÃ©, et la mer restera peu agitÃ©e.