Tunise: LÃ©gÃ¨re hausse des tempÃ©ratures ce mardi selon l’INM

19-05-2026

Des maximales comprises entre 20 et 31 degrÃ©s selon les rÃ©gions

L’Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM) prÃ©voit une lÃ©gÃ¨re remontÃ©e des tempÃ©ratures ce mardi sur l’ensemble du territoire. Les maximales oscilleront entre 20 et 25 degrÃ©s dans les rÃ©gions du Nord, tandis que le reste du pays enregistrera des valeurs comprises entre 26 et 31 degrÃ©s.

Le vent sera faible Ã  modÃ©rÃ©, et la mer restera peu agitÃ©e.

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