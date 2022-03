Tunisie : « Il n’y a pas lieu d’instrumentaliser la profession d’avocat à des fins politiques » (Bouderbela)

Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Ibrahim Bouderbela, a déclaré ce vendredi 04 Mars, avoir juré dès le début, « à exercer la profession d’avocat, en tout honneur et loyauté, et préserver l’impartialité de la profession des conflits partisans ».

Dans un entretien accordé à Jawhara, il a affirmé s’être engagé clairement, depuis son élection en tant que bâtonnier de l’ordre des avocats, « d’être à la même distance de tous les partis, et ne pas permettre l’instrumentalisation du barreau par un parti, contre un autre ».

Il a ajouté « avoir été toujours aux premiers rangs, pour défendre tous les collègues, lorsqu’ils sont victimes de n’importe quel problème, lors de l’exercice de la profession ».

« Mais celui qui veut exercer une activité politique, il en a pleinement le droit, mais devra en assumer la responsabilité ; cela ne sera pas au détriment du barreau. Il n’y a pas lieu d’instrumentaliser le barreau pour servir ses finalités politiques. »

« Le barreau ne soutient que l’avocat qui est objet de violations pendant l’exercice de sa profession », a-t-il insisté;

Bouderbela a ajouté que « le conseil de l’ordre des avocats a pris une position depuis le début des procès des civils devant la justice militaire. Il a, alors, affirmé qu’il n’y a pas lieu que les civils soient jugés devant les tribunaux militaires ».

Le conseil a par ailleurs contesté « la facilité avec laquelle les mandats de dépôt sont émis, chose qui n’est pas recommandée pur l’ensemble des citoyens ».

Il a assuré que la profession d’avocat n’a jamais failli à la défense des droits et libertés, dont la liberté de presse, d’expression, d’organisation…

« Le barreau rassemble différentes sensibilités politiques, partisanes ou non, le tout est d’en préserver la neutralité », a-t-il martelé.

Ibrahim Bouderbela s’est exprimé en ces termes en allusion à l’affaire de l’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani : « On ne fait pas la politique, et puis on demande le soutien du barreau…tu as une finalité politique que tu souhaites atteindre…il faudrait en avoir suffisamment le courage pour en assumer les conséquences », réitérant qu’il « ne permet à quiconque de se cacher sous la robe d’avocat tout au long de son mandat… «

« L’ancien bâtonnier, Abderrazek Kilani, est en train de marquer une position politique, qu’il assume la responsabilité de son action », a-t-il dit.

Gnetnews