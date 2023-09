Tunisie : Aménagement d’un espace provisoire pour les louages de la station de Moncef Bey

Le ministre du Transport, Rabiï Majidi, s’est rendu hier, mardi 12 septembre, à la gare Farhat Hached, relevant de la SNCFT, et s’est enquis de l’espace consacré, à titre provisoire, au stationnent des louages, exploitant la station de Moncef Bey à la capitale.

Cette disposition temporaire a été édictée dans l’attente d’aménager un espace, comme parking pour le stationnement et le repos des louagistes, et vise à appuyer les efforts de l’Etat, en faveur de l’aménagement des villes tunisiennes, et l’organisation de l’exploitation des espaces et des services publics.

Chose qui se traduit à travers les objectifs assignés à la politique nationale de la mobilité urbaine, à travers, notamment, des investissements dans le domaine de l’infrastructure en vue de contribuer à préserver l’environnement, et l’ordre général dans les villes, indique, en substance, le ministère du Transport dans un communiqué.

Le ministre s’est rendu à la station Moncef Bey des louages, où il a rencontré des louagistes, écouté leurs préoccupations, et échangé avec eux autour des solutions appropriées à certaines questions professionnelles.

Gnetnews