Tunisie : « Babour Express » lance de nouvelles liaisons maritimes vers Sidi Bou Saïd, Djerba, Kerbous…

L’initiateur du projet « Babour Express », Mohamed Kilani, a déclaré avoir obtenu l’accord de principe du gouverneur de Sfax, Anis Oueslati, et de la direction générale de marine marchande et des ports, pour le lancement du projet d’une liaison maritime entre Sfax et Kerkennah.

La traversée Sfax – Kerkennah, entre Casino et Sidi Fredj, a bord des bateaux express démarrera l’été 2021 au plus tard, a-t-il fait savoir, cité par la radio Diwan FM.

D’autres lignes maritimes seront lancées prochainement, reliant l’Île de Kerkennah à l’Île de Djerba, Sidi Bou Saïd et Ghar Meleh (Bizerte), et Sidi Bou Saïd et Kerbous (gouvernorat de Nabeul).

Gnetnews