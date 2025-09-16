Tunisie : Célébration des 40 ans de protection de la couche d’ozone

À l’occasion de la Journée Internationale de la protection de la couche d’ozone, célébrée ce 16 septembre, la Tunisie met en lumière son engagement dans la lutte contre les substances appauvrissant l’ozone, sous le thème « De la science à l’action mondiale – 40 ans de protection de l’ozone ».

Cette année marque le 40ème anniversaire de la Convention de Vienne (1985) et du Protocole de Montréal (1987), ratifiés par 198 pays. Ces traités constituent un modèle de coopération internationale ayant permis l’élimination de 99 % des substances nocives pour la couche d’ozone et évité environ 135 milliards de tonnes d’équivalent CO₂ entre 1990 et 2010, tout en protégeant la santé humaine et les écosystèmes.

En Tunisie, l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), avec le soutien du Fonds Multilatéral, accompagne la mise en œuvre de projets visant à réduire l’usage de ces substances, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement (ANPE).

Parmi les résultats majeurs :

-Élimination totale des CFC entre 1995 et 2010, conformément aux engagements du Protocole de Montréal.

-Suppression du bromure de méthyle dans la fumigation des dattes grâce à une innovation nationale menée avec l’ONUDI et l’INAT.

-Réduction de 62,4 % des HCFC, utilisés dans la réfrigération, la climatisation et les aérosols, évitant ainsi près de 819 000 tonnes de CO₂ équivalent.

-Renforcement des compétences nationales : plus de 600 techniciens, 141 formateurs RAC et 256 agents de la Douane formés et certifiés selon les standards environnementaux.

En 2024, le Plan National de Réduction des HFCs (Kigali Implementation Plan, phase I) a été approuvé, visant une baisse de 23 % de la consommation nationale d’ici 2030, notamment via la conversion de lignes de production et l’amélioration de l’efficacité énergétique.

« Célébrer ces 40 ans, c’est célébrer le pouvoir de la science. La Tunisie a contribué activement à ces efforts mondiaux pour protéger la couche d’ozone », a souligné Youssef Hammami, Coordinateur de l’Unité nationale d’Ozone.

À Tunis, un atelier a réuni les principaux acteurs institutionnels, partenaires internationaux et experts, avec l’ouverture de la cérémonie par le Ministre de l’Environnement, le Directeur Général de l’ANPE et le Représentant de l’ONUDI, accompagnée d’un message de la Directrice exécutive du PNUE. La Poste Tunisienne a également émis deux timbres-poste dédiés à la protection de la couche d’ozone.

Pour M. Lassaad Ben Hassine, Représentant Pays de l’ONUDI en Tunisie : « La protection de la couche d’ozone reste un pilier de la lutte contre le changement climatique. La Tunisie, avec l’appui de l’ONUDI et de l’ANPE, est déterminée à poursuivre ses efforts, en s’appuyant sur la science, la coopération internationale et l’innovation, pour garantir un avenir durable aux générations futures. »

Gnetnews avec communiqué