Tunisie : De nouvelles mesures prises pour amÃ©liorer la rentabilitÃ© du port de RadÃ¨s

Tunisie : De nouvelles mesures prises pour améliorer la rentabilité du port de Radès

De nouvelles dispositions ont été prises pour améliorer la rentabilité du port de Rades, rapporte Echaabnews, citant le Secrétaire Général du syndicat spécifique d’acconage et de manutention.

Dans le cadre de l’amélioration de la rentabilité et de la qualité de travail au port commercial de Radès, et de la réunion de la commission régionale, présidée par le gouverneur de Ben Arous pour le suivi et le développement des systèmes de travail audit port, et le traitement de tous les problèmes, failles et difficultés, que traverse le port de Radès, sept points ont été décrétés, notamment, la destruction des conteneurs réfrigérés portant des produits alimentaires périmés, et la maintenance des équipements de levage.

Il a été, par ailleurs, question de parvenir à des solutions pour changer les mesures complexes relatives à l’acquisition des pièces de rechange, en accélérant leur livraison de l’étranger.

Il a été, également, décidé d’actualiser les redevances aéroportuaires appliquées aux chargement et déchargement des marchandises, et au maintien des conteneurs au port, de mettre en place le modèle routier au sein du port, et d’activer le système intelligent de gestion des conteneurs et remorqueurs…

Un guide de procédures sera élaboré fixant les missions des différentes parties prenantes au port.

Des décisions seront, de surcroît, prises au sujet des conteneurs demeurant longtemps au port, étant donné que celui-ci n’est pas un port de stockage, et la longue présence de ces conteneurs en impacte la rentabilité et fait supporter à la société des pertes financières.

Gnetnews