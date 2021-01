Tunisie/ Feu Mehrezia Laâbidi : Ben Jaâfar lui rend hommage, registre de condoléances à l’Assemblée

Le président de l’Assemblée nationale Constituante, Mustapha Ben Jaâfar, fait part du décès de Mehrezia Laâbidi, survenu ce vendredi 22 janvier à l’aube en France, après une longue lutte avec la maladie.

« La défunte était parmi les figures politiques les plus agissantes après la révolution. Je l’ai connue suite à son élection, comme première vice-présidente, et j’ai suivi de près sa bonne gestion des plénières de l’Assemblée nationale constituante », souligne-t-il en hommage à la regrettée.



Ben Jaâfar salue en la défunte, « sa personnalité forte, ayant foi en la cause nationale ; à la fois militante disciplinée envers son parti, et ardente défenseure des causes féministes ».

« Elle était convaincue des acquis de la femme tunisienne, et de son droit à contribuer à la prise de décision ». « Malgré toutes les pressions et les crises, je n’oublie pas qu’elle était en permanence souriante », ajoute-t-il.

Ben Jaâfar présente ses condoléances les plus sincères, à sa famille restreinte, sa famille politique élargie, et à tous ses collègues constituants.

Depuis l’annonce de son décès, des personnalités et partis politiques ont salué la mémoire de la disparue, rappelant son parcours après la révolution, à l’ANC puis à l’ARP.

Ennahdha a ouvert ce soir un registre de condoléances à l’Assemblée, où ses collègues ont annoté des mots émouvants en souvenir de la défunte.

La dépouille de Mehrezia Laâbidi sera rapatriée demain, et ses obsèques auront lieu dimanche dans sa ville natale, Grombalia, (gouvernorat de Nabuel), après une cérémonie funéraire au siège de son parti, Ennahdha.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde.

Gnetnews