Tunisie : Imed Mémiche visite la base aérienne Sidi Ahmed de Bizerte

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est rendu mercredi soir, en visite à la base aérienne, Sidi Ahmed de Bizerte, s’est enquis des unités aériennes qui y sont déployées, et a pris connaissance de leurs missions en matière de protection de l’espace aérien tunisien, et d’appui opérationnel et logistique aux forces armées, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministre s’est rendu au laboratoire de Métrologie de l’Armée de l’Air «PMEL». Des données lui ont été présentées sur ses prestations rendues à l’armée de l’air et aux sociétés civiles opérant dans ce domaine, conformément aux standards internationaux.

Il a, par ailleurs, visité l’école des officiers de l’armée de l’air, et s’est enquis des conditions des élèves.

Imed Mémiche a partagé le repas de rupture du jeûne avec les militaires de la base aérienne, louant le rôle de ses gestionnaires en vue d’en augmenter la promptitude.

Gnetnews