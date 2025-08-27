Tunisie : La CNAM rappelle les délais pour changer de régime de soins ou de médecin de famille

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a rappelé, dans un communiqué publié mercredi 27 août 2025, aux citoyens tunisiens que le dernier délai pour déposer une demande de changement de régime de soins est fixé au 30 septembre 2025.

Le CNAM a également souligné que la date limite pour demander le changement de médecin de famille est le 30 novembre 2025.

Le public est informé qu’il est possible de soumettre ces demandes en ligne, via le Centre virtuel e-CNAM, accessible à l’adresse suivante : https://centre.e-cnam.tn.

Gnetnews