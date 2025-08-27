Tunisie : La CNAM rappelle les délais pour changer de régime de soins ou de médecin de famille

27-08-2025

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) a rappelé, dans un communiqué publié mercredi 27 août 2025, aux citoyens tunisiens que le dernier délai pour déposer une demande de changement de régime de soins est fixé au 30 septembre 2025.

Le CNAM a également souligné que la date limite pour demander le changement de médecin de famille est le 30 novembre 2025.

Le public est informé qu’il est possible de soumettre ces demandes en ligne, via le Centre virtuel e-CNAM, accessible à l’adresse suivante : https://centre.e-cnam.tn.

Gnetnews

Fil d'actualités

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Club Africain face au CA Bizert

27-08-2025

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’

27-08-2025

BCT : Les réserves de change assurent 107 jours d’importation

27-08-2025

Tunis : La municipalité relance l’organisation des vendeurs ambul

27-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Club Africain face au CA Bizertin

27-08-2025

Ligue 1-J04 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’ES Metlaoui

27-08-2025

BCT : Les réserves de change assurent 107 jours d’importation

27-08-2025

Tunis : La municipalité relance l’organisation des vendeurs ambulants

27-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025