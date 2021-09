Tunisair annonce la reprise de ses vols vers les aÃ©roports Tripoli â€“ Mitiga, et Benghazi

Tunisair annonce la reprise de ses vols vers les aéroports Tripoli – Mitiga, et Benghazi

La compagnie Tunisair annonce la reprise de ses vols avec la Libye, à compter du 23 septembre 2021.

« Suite à la décision de la présidence de la république de la réouverture des passagers frontaliers avec la Libye », le transporteur national annonce la reprise de ses liaisons aériennes à partir de l’aéroport de Tunis-Carthage vers les aéroports de Tripoli – Mitiga, et de Benghazi à partir de jeudi prochain.

La compagnie appelle ses passagers « à respecter les mesures de prévention et le protocole sanitaire, pour prévenir la transmission du Coronavirus ».

Après de longs pourparlers, et une réunion, mercredi dernier, à l’Île de Djerba, Tunis et Tripoli ont décidé la réouverture des frontières et la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays, moyennant un protocole sanitaire conjoint.

Le mouvement devrait reprendre ce matin, vendredi à 7h du matin, au niveau des passages frontaliers de Ras-Jdir (Ben Guerdane) et de Dhiba Wazen (Tataouine), comme en a décidé la veille le président Kaïs Saïed.

Gnetnews