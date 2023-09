Tunisie : La panne électrique est due à des raisons techniques, et n’a rien à voir avec une quelconque explosion (responsable de la STEG)

Le Directeur de la Coopération et de la Communication à la Société tunisienne d’électricité et du gaz, Mounir Ghabri, a affirmé que le système électrique a été intégralement remis en marche, et l’électricité rétablie dans le plupart des régions, excepté à certains endroits où l’interruption électrique continue.

Il a ajouté que les équipes s’attèlent pour le rétablissement électrique dans toutes les régions.

Lors d’une communication téléphonique avec Mosaïque, le responsable a imputé la panne électrique survenue la nuit d’hier, mercredi, dans l’ensemble du pays, à des raisons purement techniques.

Il a démenti la survenue d’une explosion dans la centrale de Radès, comme ça été relayé sur les réseaux sociaux.

Ghabri a expliqué que chaque centrale est dotée d’une chaudière pour l’évacuation de la tension, l’ouverture de la soupape dégage un bruit, a-t-il dit, excluant tout lien de cette opération avec le black out de la nuit dernière.

Quant à la vidéo ayant circulé dans la nuit, il a expliqué qu’elle porte sur un ancien incident, et n’a rien à voir avec ce qui s’est produit hier.

Le Directeur de la Communication de la STEG avait souligné auparavant que l’interruption de l’électricité est générale et a touché l’ensemble du pays, affirmant que ses raisons sont inconnues.

La Tunisie était plongée hier dans une obscurité totale, suite à cette panne qui s’est produite vers 1 heure du matin.

Dans certaines régions, les coupures étaient intermittentes, la tension instable et le courant a été rétabli vers 3h 15 mn.

Le ministre de l’Intérieur s’était rendu dans la nuit d’hier à la centrale de Radès, et son ministère a rassuré sur la poursuite du maintien de l’ordre.

Gnetnews