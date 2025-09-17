Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminalité et l’intelligence artificielle

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Ennouri, a présidé mercredi 17 septembre 2025 la première conférence sur la cybercriminalité à l’ère de l’intelligence artificielle et des évolutions technologiques, organisée à l’École nationale de formation des cadres de la sécurité et de la police nationale à Salambo.

Les activités de cette journée ont débuté par le lancement d’un concours de type CTF (Capture the Flag), en présence de plusieurs cadres des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale.

Dans son allocution, le ministre Ennouri a souligné que l’organisation de cette conférence et du concours reflète l’engagement du ministère dans la lutte contre tous types de cybercrimes. Il a rappelé que la Tunisie fait face à des défis et menaces liés à la cybercriminalité, perçue comme le côté sombre du développement scientifique et de l’intelligence artificielle.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer les compétences et la préparation des agents, en mettant en avant le concours CTF comme un outil pour développer les capacités professionnelles et opérationnelles du personnel.

