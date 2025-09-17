Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminalité et l’intelligence artificielle

17-09-2025

Le ministre de l’Intérieur, Khaled Ennouri, a présidé mercredi 17 septembre 2025 la première conférence sur la cybercriminalité à l’ère de l’intelligence artificielle et des évolutions technologiques, organisée à l’École nationale de formation des cadres de la sécurité et de la police nationale à Salambo.

Les activités de cette journée ont débuté par le lancement d’un concours de type CTF (Capture the Flag), en présence de plusieurs cadres des ministères de l’Intérieur et de la Défense nationale.

Dans son allocution, le ministre Ennouri a souligné que l’organisation de cette conférence et du concours reflète l’engagement du ministère dans la lutte contre tous types de cybercrimes. Il a rappelé que la Tunisie fait face à des défis et menaces liés à la cybercriminalité, perçue comme le côté sombre du développement scientifique et de l’intelligence artificielle.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer les compétences et la préparation des agents, en mettant en avant le concours CTF comme un outil pour développer les capacités professionnelles et opérationnelles du personnel.

Gnetnews

Fil d'actualités

L’Office national de l’huile organise une première formation en

17-09-2025

Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partie

17-09-2025

Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminal

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

L’Office national de l’huile organise une première formation en dégustatio

17-09-2025

Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partiellement dév

17-09-2025

Santé et IA : La Tunisie présente ses innovations à Séoul

17-09-2025

Tunisie : lancement de la première conférence sur la cybercriminalité et l’

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025