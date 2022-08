Tunisie : Lancement de la version japonaise du guide de l’investisseur en prévision de la Ticad 08

En prévision de la tenue de la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08 les 27 et 28 août à Tunis, l’instance tunisienne de l’investissement annonce le lancement du guide numérique de l’investisseur en langue japonaise.

Cette initiative, menée avec le soutien de la banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, s’inscrit dans le cadre de l’utilisation des moyens digitaux pour l’encadrement de l’investisseur, et reflète l’intérêt accordé par la Tunisie aux investisseurs japonais, indique dans un communiqué, le ministère de l’Economie et de la Planification.

Cette opération vise également à consolider les relations et l’échange culturel entre la Tunisie et le Japon, à faciliter la communication avec les investisseurs nippons, et à polariser davantage d’investissements étrangers directs (IDE), particulièrement, ceux en provenance du pays du soleil levant.

Le guide numérique de l’investisseur fournit des informations succinctes et ciblées, s’agissant, essentiellement, du cadre de l’investissement en Tunisie, et des principaux piliers du climat des affaires, outre le cadre juridique de l’investissement, le régime des changes, les mécanismes de financement, d’incitations, l’infrastructure de l’investissement, etc.

Ce guide fait figure d’un outil d’orientation pour l’investisseur, concernant les étapes de mise en œuvre du projet, notamment en termes de déclaration de l’investissement, de création d’entreprises, d’obtention des autorisations, des conditions d’accès aux indemnités et incitations à l’investissement et autres…

Gnetnews