Tunisie: Le déficit commercial mensuel se réduit de plus de la moitié en novembre 2023

Selon le dernier communiqué de l’Institut national de la statistique (INS), le déficit commercial mensuel de la Tunisie a enregistré une nette diminution de 53,55% en novembre 2023 par rapport au mois précédent, se chiffrant à 929,3 millions de dinars (MD) contre 2.000,8 MD en octobre 2023.

Le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté de 13,8 points en novembre pour atteindre 85,4%.

Le mois de novembre a été caractérisé par des évolutions contrastées des flux du commerce extérieur, avec une progression significative des exportations de 7,7% et une diminution marquée des importations de 9,7%.

En excluant les produits énergétiques, les exportations ont légèrement augmenté de 1,1%, tandis que les importations ont connu une baisse notable de 11,7%.

Les exportations ont enregistré une reprise notable en novembre, avec une croissance mensuelle de 7,7%. Le secteur de l’énergie a joué un rôle majeur, représentant plus de 80% de cette hausse grâce à une augmentation de 118,5%.

Hors produits énergétiques, la croissance des exportations a été plus modeste, atteignant 1,1%. Le secteur du textile, habillement et cuir a affiché une croissance de 5,9%, tandis que les industries mécaniques et électriques ont contribué avec une augmentation de 2,1% de leurs exportations.

Cependant, le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire a enregistré un repli de 5,2%, marquant un troisième mois consécutif de baisse. Les exportations minières ont diminué de 8,4% et celles des autres industries manufacturières de 0,5%.

Les importations ont sensiblement diminué en novembre, enregistrant une baisse de 9,7%. Les importations alimentaires ont contribué à plus de la moitié de cette baisse, diminuant de 44,2%, principalement en raison d’une diminution des importations de blé.

Les biens d’équipement ont également contribué à cette tendance baissière, enregistrant un repli de 16,7%, tandis que les biens de consommation ont baissé de 6,8%, principalement en raison de la diminution des importations de véhicules.

En revanche, les importations de matières premières et d’énergie sont restées stables (respectivement +0,1% et +0,2%).

En ce qui concerne la répartition géographique, les exportations vers l’UE ont connu une hausse notable de 22,7%, avec une forte augmentation vers l’Italie (+72,6%), la France (+17,2%) et la Belgique (+12,9%), alors que les exportations vers l’Espagne ont diminué de 17,5%. Les exportations vers les pays du Maghreb ont augmenté de 8,9%, principalement vers l’Algérie (+36%), tandis qu’elles ont diminué de 54,3% vers l’Égypte.

Quant aux importations depuis l’UE, elles sont restées quasi-stables (-0,1%), avec des baisses en provenance d’Italie, d’Allemagne et des Pays-Bas, partiellement compensées par des augmentations en provenance de France et d’Espagne.

Parallèlement, les importations depuis les pays du Maghreb ont connu une hausse significative de 90,4%, particulièrement depuis l’Algérie (+111,7%, essentiellement du gaz).

Cependant, les importations ont baissé depuis la Chine, la Russie et la Turquie.

Communiqué