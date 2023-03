Tunisie : « Le député devra rester responsable devant celui qui l’a choisi et l’a mandaté » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 14 Mars, à Carthage, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ibrahim Bouderbela, et lui a présenté ses vœux pour avoir accédé au perchoir.

La rencontre a porté sur « de nombreux sujets liés aux législations attendues par le peuple ».

Il a été, par ailleurs, question de « la responsabilité du député devant ses électeurs, étant entendu que l’élection est une procuration de l’électeur à celui qui le représentera dans n’importe quelle assemblée parlementaire ». « Le député devra rester responsable devant celui qui l’a choisi et l’a mandaté », rapporte, ce soir, la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a rappelé que « l’on mène, aujourd’hui, une bataille de libération nationale, notre devoir sacré, de quelque position que ce soit, est de répondre aux revendications légitimes du peuple dans tous les domaines ».

« La Tunisie est dotée de tous les attributs de réussite, et tous les efforts devront se conjuguer pour permettre au Tunisien vive dignement », a-t-il ajouté.

Saïed a réitéré que « tous les rendez-vous étaient respectés, ceux liés à la consultation nationale, au dialogue national, au référendum, et aux élections législatives dans leurs deux tours ».

Il a réaffirmé son obstination « à aller de l’avant pour éradiquer la corruption, ainsi que ses causes, étant donné que certains sont, encore, nostalgiques au passé, et se font des illusions quant à un possible retour en arrière ».

L’ancien bâtonnier, Ibrahim Bouderbela, a été élu hier à la tête du nouveau parlement à 83 voix, au terme du second tour de ce scrutin à bulletins secrets.

Dans sa première allocution, lors de la plénière inaugurale, il s’est engagé « à œuvrer avec les institutions de l’Etat, en prime la présidence de la république et le gouvernement, à bâtir la Tunisie de demain, en promouvoir la stabilité et la crédibilité auprès des pays frères et amis ».

