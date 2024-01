Tunisie : Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce l’ouverture d’un concours de recrutement et de promotion pour les enseignants chercheurs des universités

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce la parution de la circulaire n’o 04 de l’année 2024, du 15 janvier 2024, portant organisation d’une session de promotion et de recrutement, à l’intention des enseignants- chercheurs des universités, au titre de l’année 2020.

Les conditions et les listes des documents devant constituer le dossier sont mentionnés sur le site officiel du ministère.

Les délais d’inscription à distance s’étendent du 29 janvier au 12 février pour maître-assistant de l’enseignement supérieur, et du 14 au 28 février pour maître de conférence d’enseignement supérieur, et professeur d’enseignement supérieur.

Le dépôt des dossiers auprès des universités se poursuit du 15 février au 01er Mars pour la première catégorie, et du 04 au 15 Mars pour la deuxième catégorie.

Les postulants aux concours devront joindre au dossier de candidature, leurs travaux scientifiques, (publications, recherches, cours, et travaux pratiques) dans deux copies en papier et six en flash disque, via la version Microsoft Word, ou PDF.

La candidature se fait dans une seule matière parmi les matières concernées, destinées à chaque grade d’enseignement.

