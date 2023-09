Tunisie : Le système électrique remis en marche et le courant rétabli dans l’ensemble des services publics (ministère de l’Industrie)

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie annonce ce mercredi 20 septembre que le dispositif électrique a été remis en marche dans son intégralité, et dans l’ensemble des services publics, dans une proportion de 99 %, dans différentes régions de la république.

La Société tunisienne d’Électricité et du Gaz (STEG) affirme que ses équipes techniques se sont rendues sur les lieux, pour mener les inspections nécessaires, et rétablir le courant électrique notamment dans le peu de régions restantes à travers le pays.

Le ministère impute la coupure générale de l’électricité survenue entre 1 heure et 5h du matin de ce mercredi, à une panne technique, excluant toute explosion. « Il n’y a aucune explosion ni au niveau du système électrique, ni au niveau des districts de la STEG », souligne-t-il.

« La STEG regrette auprès de l’ensemble de ses clients cette coupure totale de l’électricité, laquelle a, principalement, pour origine un dysfonctionnement technique , et se dit résolue à éclairer la lanterne de l’opinion publique, en présentant toutes les données techniques disponibles, dans les toutes prochaines heures ».

La Tunisie a été plongé la nuit d’hier dans une obscurité totale, avec cette interruption subite du courant électrique, dont la durée était variable, intermittente dans certaines régions, et continues dans d’autres. Dès sa survenue, les alarmes se sont déclenchées et les sirènes ont retenti, rompant le silence de la nuit.

Ce black out a alimenté toutes les spéculations et les rumeurs sur les réseaux sociaux, et d’aucuns ont évoqué une explosion dans la centrale de Radès que le Directeur de la Coopération et de la Communication de la STEG, Mounir Ghabry, a démentie, d’emblée.

Dans un post paru en début de matinée sur sa page officielle, Facebook, Mounir Ghabry avait annoncé le rétablissement du système électrique, qui remplissait dès lors sa fonction technique normale.

Le responsable de la STEG avait expliqué la panne électrique par des raisons purement techniques, excluant toute explosion.

Dans ses déclarations aux radios locales, Ghabry a démenti la survenue d’une explosion dans la centrale de Radès.

Chaque centrale est dotée d’une chaudière pour l’évacuation de la tension, l’ouverture de la soupape dégage un bruit, a-t-il expliqué, excluant tout lien de cette opération avec le black out de la nuit dernière.

