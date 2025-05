Tunisie : Le ministre de l’Économie rencontre un haut responsable du groupe aéronautique Safran

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a reçu mardi 27 mai 2025 M. Philippe Errera, directeur des relations internationales du groupe Safran, géant français de l’industrie aéronautique, actuellement en visite de travail en Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion pour le représentant de Safran de présenter un état des lieux des activités du groupe en Tunisie, marquées par une croissance continue ces dernières années. Il a également exposé les perspectives de développement, notamment en matière de recherche, d’innovation et de transition écologique, avec un accent mis sur la réduction des émissions de carbone et l’augmentation du taux d’intégration locale dans les produits fabriqués.

M. Errera s’est dit satisfait de l’évolution des activités de Safran en Tunisie, soulignant la qualité des ressources humaines et l’abondance des compétences locales, deux atouts majeurs pour l’entreprise.

De son côté, le ministre Samir Abdelhafidh a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les projets d’investissement du groupe. Il a assuré que les structures concernées, tant au niveau du ministère que dans les institutions partenaires, sont prêtes à accompagner Safran dans l’élargissement de ses activités. Il a également rappelé l’importance stratégique du secteur aéronautique pour la Tunisie, un domaine qui a enregistré des avancées notables au cours des dernières années.

Le groupe Safran dispose actuellement de trois unités de production en Tunisie, situées à Grombalia, Soliman et Dahar, employant environ 3 500 personnes, dont 700 ingénieurs. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de composants et d’équipements pour avions civils et hélicoptères, au service des plus grands noms de l’aéronautique mondiale.

