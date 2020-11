Tunisie : Le PDL rafle la mise aux législatives, large écart avec Ennahdha

Le parti destourien libre (PDL) rafle la mise aux élections législatives, avec 35,4 % des intentions de vote, selon le baromètre politique Sigma Conseil/ Le Maghreb du mois de novembre.

Ennahdha vient en seconde position, mais l’écart est important avec le PDL, en étant crédité de 17 %.

Qalb Tounes, la Coalition de la dignité et le Courant démocrate viennent en 3ème, 4ème et 5ème, avec respectivement 9,6 %, 8,8 % et 5,9 %.

