Tunisie : Le projet du « Téléphérique de Bizerte » est sur le point d’être concrétisé

Les dossiers administratifs ont été élaborés et parachevés, et les autorisations nécessaires obtenues auprès des différents services officiels locaux, régionaux et centraux, pour la réalisation du projet touristique et environnemental du transport par câble aérien, « Téléphérique de Bizerte », a déclaré le promoteur du projet, Imed Zouaoui.

Lors d’une séance de travail tenue hier sous l’égide du gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui, en présence du Président-Directeur Général du Groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, Xavier Galott et d’autres responsables régionaux, le promoteur du projet a indiqué avoir obtenu un accord de principe de la part d’Attijari Bank, pour le financement du projet d’une valeur de 12 millions de dinars.

Il a dit son intention de préparer un dossier et une étude financière complète en janvier prochain 2023, au plus tard, en préparant les différentes étapes de réalisation technique du projet qui s’étendra, dans un premier temps, sur une superficie de 2 Km entre le parc d’Ennadhour et le point le plus élevé du Cap Blanc, avec 50 emplois directs, et des emplois indirects, permanents et saisonniers.

Le PDG de la société française, MDN, a dit « sa grande admiration » du projet Téléphérique de Bizerte, son importance touristique et ses spécificités techniques, signalant que sa société va œuvrer à l’appuyer, à travers l’implication des bailleurs de fonds français, dont l’Agence Française de développement (AFD), la BBI, etc, rapporte un communiqué du gouvernorat de Bizerte.

Gnetnews