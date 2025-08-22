Tunisie : Les doctorants chÃ´meurs confiants aprÃ¨s lâ€™intervention du prÃ©sident de la RÃ©publique

22-08-2025

Les doctorants en attente dâ€™emploi se dÃ©clarent optimistes quant Ã  lâ€™avenir de leur dossier, aprÃ¨s quâ€™il ait Ã©tÃ© portÃ© au plus haut niveau de lâ€™Ã‰tat, a dÃ©clarÃ© Hamda Kouka, porte-parole des docteurs, Ã  la Radio nationale.

Selon M. Kouka, les docteurs placent leur confiance dans le prÃ©sident de la RÃ©publique, qui leur a assurÃ© un second entretien Ã  Carthage suite Ã  sa visite, jeudi, sur leur lieu de sit-in devant le ministÃ¨re de lâ€™Enseignement supÃ©rieur et de la Recherche scientifique.

Le porte-parole a prÃ©cisÃ© que le prÃ©sident a discutÃ© avec eux et confirmÃ© que leur dossier Ã©tait examinÃ©, promettant de rÃ©soudre lâ€™ensemble des problÃ¨mes. Par ailleurs, le ministre de lâ€™Enseignement supÃ©rieur a indiquÃ© que les concours prendraient une nouvelle orientation sous supervision prÃ©sidentielle, afin de faciliter leur recrutement dans lâ€™enseignement supÃ©rieur, lâ€™administration et les laboratoires.

Ã€ la suite de cette visite et des engagements du prÃ©sident KaÃ¯s SaÃ¯ed concernant des solutions justes et Ã©quitables, les docteurs chÃ´meurs ont levÃ© leur sit-in hier.

Fil d'actualitÃ©s

ES Tunis : Elyas Mokwena en Arabie Saoudite

22-08-2025

Stade Tunisien : Jamel Limam s’en va !

22-08-2025

Internats et cantines scolaires: DÃ©marrage des inscriptions pour lâ

22-08-2025

Tunisie : Les doctorants chÃ´meurs confiants aprÃ¨s lâ€™intervention

22-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une
SociÃ©tÃ© Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualitÃ©s

ES Tunis : Elyas Mokwena en Arabie Saoudite

22-08-2025

Stade Tunisien : Jamel Limam s’en va !

22-08-2025

Internats et cantines scolaires: DÃ©marrage des inscriptions pour lâ€™annÃ©e 202

22-08-2025

Tunisie : Les doctorants chÃ´meurs confiants aprÃ¨s lâ€™intervention du prÃ©side

22-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025