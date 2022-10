Tunisie : Les importations de l’Ã©nergie ont augmentÃ© de +100,8% en 2022

Tunisie : Les importations de l’énergie ont augmenté de +100,8% en 2022

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 19240 MD. Ce déficit est expliqué en grande partie par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-6643,8 MD), la Turquie (-3019,3 MD), l’Algérie (-2537,3 MD), la Russie (-2037,3 MD), l’Italie (-1728,3 MD) et l’Espagne (-747,4 MD), indique l’INS.

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement avec la France (3175,5 MD), l’Allemagne (2176,5 MD) et la Libye (1322,2 MD).

Durant les neuf mois de l’année 2022, les échanges commerciaux demeurent sur le même élan. En effet, les exportations ont enregistré une hausse de +25,8% contre +22% durant les neuf mois de l’année 2021. Elles ont atteint le niveau de 42285,1 MD contre 33607,5 MD durant la même période de l’année 2021.

De même, les importations ont enregistré une hausse de +35% contre +21% durant la même période de l’année écoulée. En valeur les importations ont atteint 61525,1 MD contre 45581,8 MD durant la même période de l’année 2021.

Suite à cette évolution au niveau des exportations +25,8% et des importations +35%, le solde commercial s’établit à -19240 MD contre -11974,3 MD durant les neuf mois de l’année 2021.

Le taux de couverture a perdu 5 points par rapport à la même période de l’année 2021 pour s’établir à 68,7%.

L’augmentation observée au niveau des exportations (+25,8%) durant les neuf mois de l’année 2022 concerne plusieurs secteurs. En effet, les exportations énergétiques ont augmenté de +84%, celles des mines, phosphates et dérivés de +72,1%, celles des industries agro-alimentaires de +32,1%, celles des textiles, habillement et cuirs de +21,9% et celles des industries mécaniques et électriques de +13,5%.

​​​​​​​L’augmentation des importations +35% provient de la hausse enregistrée au niveau des importations de l’énergie (+100,8%), des matières premières et demi-produits (+37%), des biens de consommation (+13,4%) et des biens d’équipement (+14,1%).