Tunisie : Les rÃ©serves de change atteignent 105 jours dâ€™importation

Les rÃ©serves de change de la Tunisie se sont Ã©tablies Ã un niveau jugÃ© confortable de 105 jours dâ€™importation, soit lâ€™Ã©quivalent de 24,231 milliards de dinars au 18 aoÃ»t 2025, selon les derniÃ¨res donnÃ©es disponibles.

Cette Ã©volution positive sâ€™explique principalement par la hausse des transferts des Tunisiens rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger, qui ont atteint prÃ¨s de 4,6 milliards de dinars au premier semestre, enregistrant une progression de 8,2 % par rapport Ã 2024. Les recettes touristiques ont Ã©galement soutenu cette dynamique, sâ€™Ã©levant Ã environ 3,899 milliards de dinars au 20 juillet.

Globalement, les entrÃ©es en devises du pays affichent une tendance haussiÃ¨re, avec une progression de 10,5 % en dollars et de 9,3 % en euros.

Le renforcement des rÃ©serves a aussi Ã©tÃ© favorisÃ© par la baisse des importations de plusieurs produits de base, allÃ©geant ainsi la pression sur la balance commerciale. Dâ€™aprÃ¨s lâ€™Observatoire national de lâ€™agriculture (ONAGRI), les importations dâ€™huiles vÃ©gÃ©tales ont chutÃ© de plus de 30 % Ã fin juillet, pour sâ€™Ã©tablir Ã 349,4 millions de dinars. Celles de sucre ont reculÃ© de 36 %, atteignant 175,3 millions de dinars.

Durant les sept premiers mois de lâ€™annÃ©e, les importations de cÃ©rÃ©ales ont diminuÃ© de 20,5 %, gÃ©nÃ©rant une Ã©conomie en devises estimÃ©e Ã prÃ¨s de 407 millions de dinars. Cette tendance sâ€™inscrit dans un contexte marquÃ© par une rÃ©colte nationale attendue Ã environ 20 millions de quintaux.

Gnetnews