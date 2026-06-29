Tunisie : l’horaire administratif d’été entre en vigueur le 1er juillet

La Présidence du gouvernement a annoncé l’application de l’horaire administratif d’été au sein des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Cette mesure sera effective du mercredi 1er juillet au lundi 31 août 2026.

Selon le communiqué, les nouveaux horaires se déclinent comme suit :

Du lundi au jeudi : de 8h00 à 14h30.

: de 8h00 à 14h30. Le vendredi : de 8h00 à 13h30.

Cet aménagement horaire, traditionnellement adopté durant la période estivale, vise à tenir compte des fortes chaleurs et à faciliter les conditions de travail des agents de la fonction publique pendant ces deux mois.