Tunisie : l’horaire administratif d’été entre en vigueur le 1er juillet

29-06-2026

La Présidence du gouvernement a annoncé l’application de l’horaire administratif d’été au sein des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Cette mesure sera effective du mercredi 1er juillet au lundi 31 août 2026.

Selon le communiqué, les nouveaux horaires se déclinent comme suit :

  • Du lundi au jeudi : de 8h00 à 14h30.
  • Le vendredi : de 8h00 à 13h30.

Cet aménagement horaire, traditionnellement adopté durant la période estivale, vise à tenir compte des fortes chaleurs et à faciliter les conditions de travail des agents de la fonction publique pendant ces deux mois.

 

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