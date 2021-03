Tunisie â€“ Libye : Othman Jarandi et Najla Mangouch dÃ©cident la tenue dâ€™une rÃ©union conjointe fin Mars

Tunisie – Libye : Othman Jarandi et Najla Mangouch décident la tenue d’une réunion conjointe fin Mars

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et son homologue libyenne, Najla Mangouch, ont convenu de réunir la commission préparatoire tuniso-libyenne, au niveau des ministres des Affaires étrangères, à la fin de ce mois de Mars, en prévision de la tenue de la haute commission mixte.

Lors d’un entretien hier, mercredi 17 Mars, à Tripoli, en marge de la visite du président de la république en Libye, ou il a mené des discussions avec le président du Conseil présidentiel, et le chef du gouvernement d’union nationale, nouvellement élus, les deux chefs de diplomatie ont décidé « d’accélérer la tenue des prochaines échéances bilatérales », indique le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Ils se sont, par ailleurs, engagés « à œuvrer conjointement en vue de lever les défis économiques, à travers notamment l’intensification des visites entre les responsables des deux pays, la redynamisation des transactions commerciales, et la facilitation de la circulation des personnes et des biens, « ce qui est à même de donner lieu à des partenariats fructueux, de créer des emplois et d’impulser la locomotive de l’investissement entre les deux pays ».

Les deux parties tunisienne et libyenne se sont, de surcroît, mises d’accord, lors de « cette visite réussie« , « à mettre en place un plan d’action conjoint en vue de relancer les transactions économiques et commerciales, à travers la facilitation des procédures financières et de transit, et d’intensifier la coopération dans différents domaines pour surmonter les défis posés », selon la même source.

