Tunisie: L’inflation repart à la hausse en mars 2025

Le taux d’inflation en Tunisie a atteint 5,9 % au mois de mars 2025, contre 5,7 % en février, selon les données publiées par l’Institut national de la statistique (INS). Cette progression s’explique notamment par la flambée des prix des produits alimentaires et des articles d’habillement, dans un contexte marqué par le mois de Ramadan, période de forte consommation.

En glissement annuel, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,8 % en mars, contre 7 % en février. Les hausses les plus marquées concernent la viande d’agneau (+21,9 %), les légumes frais (+20 %), les fruits frais (+15 %), le poisson frais (+14,1 %) et les volailles (+13,9 %). À l’inverse, les huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 19,9 %.

Autre poste de dépense en forte augmentation : le groupe habillement et chaussures, dont les prix ont grimpé de 11,7 % en mars, contre 9,7 % le mois précédent. Cette évolution s’explique par la fin des soldes d’hiver et la hausse de la demande liée aux préparatifs de l’Aïd.

Les prix des produits manufacturés ont connu une hausse de 5,6 % sur un an, notamment en raison de la progression des prix des produits d’entretien courant du foyer (+4,7 %). Du côté des services, les prix ont augmenté de 4,7 %, sous l’effet de la hausse des tarifs du groupe « restaurants, cafés et hôtels » (+11,3 %).

D’un mois à l’autre, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,9 % en mars, après une légère baisse de 0,1 % en février. Cette variation est principalement attribuée à la hausse des prix alimentaires (+2 %) et des vêtements (+2,9 %). Les prix des légumes ont bondi de 4,9 %, ceux des fruits de 4,5 %, et ceux de la viande d’agneau de 4,3 %. À l’opposé, les huiles alimentaires ont reculé de 3,2 %.

Les articles d’habillement et les chaussures ont tous deux enregistré une hausse de 3 % sur un mois. Les groupes « produits manufacturés » et « alimentaires frais » sont ceux ayant le plus contribué à l’inflation globale, à hauteur de 2,2 % et 2,3 % respectivement.

L’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) est restée stable à 5,7 %. Les produits libres (non encadrés) ont augmenté de 7,2 % sur un an, contre seulement 1,6 % pour les produits à prix encadrés. Concernant les produits alimentaires, les prix libres ont bondi de 8,7 %, tandis que ceux des produits encadrés n’ont progressé que de 1,1 %.

