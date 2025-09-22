Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en garde contre la consommation de poissons morts

22-09-2025

L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a lancé un avis d’alerte après la constatation de la mort de plusieurs poissons dans le lac de Tunis, la banlieue sud, la ville de Siliana et sur plusieurs plages du pays.

L’autorité sanitaire met en garde contre la consommation de ces poissons, soulignant les risques sérieux de toxi-infections alimentaires et de maladies graves pour la santé des consommateurs.

Dans ce cadre, l’Instance recommande :

-De ne pas collecter, consommer ou commercialiser les poissons morts trouvés dans les lacs et sur les plages.

-De s’abstenir totalement d’acheter ou de consommer ces poissons, quel que soit leur origine ou leur prix.

-Aux commerçants et pêcheurs, de ne pas collecter, vendre ou distribuer ces poissons, sous peine de sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la fermeture des établissements et des poursuites judiciaires.

-Au grand public, de signaler immédiatement toute vente ou distribution de poissons morts via le numéro vert de l’Instance : 80106977.

L’Instance a également annoncé qu’elle intensifiera les contrôles sur le terrain et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire et protéger la santé des citoyens.

Gnetnews

Fil d'actualités

Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financiè

22-09-2025

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie con

22-09-2025

Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en gard

22-09-2025

Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée da

22-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Lire aussi

Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou

Fil d'actualités

Tunisie : Plus de 435 000 élèves bénéficient des aides financières pour la

22-09-2025

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur renforce sa stratégie contre la cyber

22-09-2025

Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en garde contre la

22-09-2025

Radès : Saisie de près d’une demi-tonne de drogue dissimulée dans un conten

22-09-2025

Temps forts

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025