Tunisie : L’Instance nationale de sécurité sanitaire met en garde contre la consommation de poissons morts

L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires a lancé un avis d’alerte après la constatation de la mort de plusieurs poissons dans le lac de Tunis, la banlieue sud, la ville de Siliana et sur plusieurs plages du pays.

L’autorité sanitaire met en garde contre la consommation de ces poissons, soulignant les risques sérieux de toxi-infections alimentaires et de maladies graves pour la santé des consommateurs.

Dans ce cadre, l’Instance recommande :

-De ne pas collecter, consommer ou commercialiser les poissons morts trouvés dans les lacs et sur les plages.

-De s’abstenir totalement d’acheter ou de consommer ces poissons, quel que soit leur origine ou leur prix.

-Aux commerçants et pêcheurs, de ne pas collecter, vendre ou distribuer ces poissons, sous peine de sanctions sévères pouvant aller jusqu’à la fermeture des établissements et des poursuites judiciaires.

-Au grand public, de signaler immédiatement toute vente ou distribution de poissons morts via le numéro vert de l’Instance : 80106977.

L’Instance a également annoncé qu’elle intensifiera les contrôles sur le terrain et prendra toutes les mesures légales nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire et protéger la santé des citoyens.

Gnetnews