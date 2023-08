Tunisie : L’OOUN publie ce 15 août le calendrier de dépôt des candidatures à l’hébergement universitaire de l’année 2023/2024

L’Office des œuvres universitaires du Nord (OOUN) annonce ce mardi 15 août le calendrier de dépôt des demandes d’hébergement, au titre de l’année universitaire 2023/ 2024.

Le dépôt des demandes commence le 22 août et se poursuit jusqu’au 31 décembre 2023 pour les nouveaux étudiants, il se déroulera entre le 15 août et le 31 décembre 2023 au titre du renouvellement de l’hébergement pour les filles, et du 30 août au 15 octobre pour le logement exceptionnel (Filles : Baccalauréat 2021, garçons : Baccalauréats 2021 et 2022). Les demandes seront satisfaites, pour ces derniers, selon les places disponibles.

Ainsi, les nouveaux étudiants détenteurs du baccalauréat 2023 et orientés vers une institution universitaire à Tunis, la Manouba, l’Ariana, Ben Arous, le Kef, Jendouba, Béjà, Bizerte, Siliana, Zaghouan et Nabeul devront soumettre leur demande entre le 22 août et le 31 décembre.

Ils devront ainsi créer un compte spécial et présenter une demande d’hébergement universitaire à distance, à travers le lien suivant : www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login.

Les postulants aux foyers universitaires parmi les nouveaux bacheliers devraient être âgés de 26 ans au plus à la date du 01er septembre 2023.

Ils devront mentionner le gouvernorat de résidence et autres données avec précision.

Gnetnews