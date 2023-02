Tunisie : L’UGTT dénonce l’arrestation du SG du syndicat de Tunisie Autoroutes, et réclame sa libération immédiate

Le bureau exécutif de l’UGTT dénonce « l’arrestation du Secrétaire Général du syndicat de Tunisie Autoroutes, Anis Kaâbi, hier soir mardi 31 janvier par des forces sécuritaires à son domicile ».

Il réclame « sa libération immédiate, en faisant assumer au pouvoir exécutif les répercussions devant découler de ce type de pratiques, et prédit la poursuite de ces atteintes aux libertés publiques et individuelles, notamment la liberté de l’action syndicale ».

Dans un communiqué paru cet après-midi, dans la foulée de sa réunion en urgence pour examiner cette affaire, le BE de l’organisation syndicale considère cette arrestation, comme étant « une atteinte à l’action syndicale, une violation des droits syndicaux, des conventions internationales approuvées par l’Etat tunisien et des dispositions de la constitution tunisienne, laquelle prévoit le respect des libertés syndicales et du droit de grève ».

La centrale syndicale « dit rejeter cette arrestation, ayant donné lieu à un état de panique, au sein la famille d’Anis Kaâbi, et fait assumer la totale responsabilité aux parties qui en sont responsables ».

Le BE de l’UGTT affirme que « la grève (les 30 et 31 janvier) a eu lieu, sur la base d’un préavis légal, comme le stipule le code du travail ».

Il met en garde contre « les atteintes aux libertés et droits syndicaux, d’autant que l’arrestation a eu lieu immédiatement, après le discours du président de la république à la caserne d’el-Aouina, ayant comporté une incitation contre la liberté de l’action syndicale et le droit à la contestation pacifique ».

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait reçu une délégation des syndicats de Tunisie Autoroutes, et l’a assurée du soutien de l’organisation syndicale, annonçant la tenue d’une commission administrative, en urgence, pour examiner dette affaire.

Gnetnews