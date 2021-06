Tunisie : Méchichi se défend d’avoir évoqué l’accès des investisseurs qataris à la propriété des terres domaniales

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a déclaré ce mercredi 02 Juin que « la digitalisation est l’avenir de la Tunisie et envoie des messages positifs au sujet de Success stories, alors que certains s’obstinent à ne présenter que les aspects négatifs qui ne font qu’accentuer les difficultés socioéconomiques dans le pays ».

Dans une déclaration médiatique, en marge de sa participation au « Tunisia Digital Summit (TDS) qui se tient les 02 et 03 Juin à Tunis, en mode présentiel et à distance, Méchichi a loué « le potentiel extraordinaire » de la jeunesse tunisienne qui travaille dans le numérique », s’engageant à lever les entraves devant ces jeunes pour qu’ils puissent créer, et aller de l’avant.

« Les gens qui opèrent dans ce secteur ne reconnaissent pas les obstacles et les frontières et les considèrent comme étant des frontières artificielles, ils anticipent les lois et les dispositions du gouvernement », a-t-il souligné en substance.

Il a fait constater que la pandémie du Coronavirus a été un accélérateur de plusieurs projets en instance et « a donné un élan extraordinaire à des programmes comme celui de l’identifiant unique, ou de la base des données des familles démunies ».

Sur un autre plan, Hichem Méchichi a qualifié sa visite au Qatar « d’extrêmement réussie ». « J’ai eu des rencontres de haut niveau, qui ont été couronnées par une entrevue avec l’émir du Qatar », a-t-il noté.

Il a qualifié sa visite de « politique par excellence, et ses résultats seront économiques et financiers ». Elle prouve que « la Tunisie bénéficie toujours du soutien de ses frères et amis dans une situation socio-économique extrêmement difficile, qu’on tend à compliquer davantage, par les messages négatifs que l’on envoie ».

Méchichi s’est, par ailleurs, défendu d’avoir évoqué l’accès des investisseurs qataris à la propriété des terres domaniales. « J’ai seulement parlé de la levée des entraves devant les investisseurs, et la possibilité à ce qu’il y ait des partenariats avec des investisseurs qataris ou autres, pour mettre à leur disposition les terres domaniales, dans le cadre de contrats de longue durée », a-t-il expliqué en substance.

Gnetnews