Tunisie – Météo du jour : orages attendus dans l’après-midi, températures en légère hausse

29-04-2026

La journée débutera sous un ciel partiellement nuageux, avant une dégradation progressive et l’apparition de cellules orageuses locales dans les régions ouest.

La matinée s’annonce relativement clémente sur la plupart du territoire, avec un ciel partiellement couvert. Mais la situation évoluera dans l’après-midi : la nébulosité s’accentuera progressivement sur les zones occidentales du nord et du centre, ouvrant la voie à des perturbations orageuses.

Orages, pluies et risque de grêle

Des cellules orageuses locales sont attendues dans l’après-midi, accompagnées de pluies. Les régions occidentales du nord et du centre seront les premières concernées, avant que ces perturbations ne gagnent certaines zones de l’est. Des chutes de grêle restent possibles par endroits, notamment sous les orages les plus actifs.

Un vent d’est renforcé près des côtes

Le vent soufflera de secteur est, relativement fort le long du littoral, et faible à modéré dans les autres régions. Il pourra se renforcer ponctuellement au passage des cellules orageuses.

Mer agitée, températures en hausse

La mer sera agitée tout au long de la journée. Côté températures, les maximales s’échelonneront entre 21 et 25 degrés près des côtes orientales et sur les hauteurs de l’ouest, et entre 26 et 31 degrés dans le reste du pays. L’extrême sud pourra quant à lui frôler les 36 degrés.

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