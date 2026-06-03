Tunisie: Météo du mercredi 3 juin 2026

Une journée estivale s’annonce ce mercredi sur l’ensemble du territoire tunisien, avec un ciel majoritairement dégagé après quelques nuages matinaux. Les températures poursuivent leur progression saisonnière, atteignant 32°C dans les régions du nord et frôlant les 40°C dans le sud du pays.

En après-midi, le vent de nord-ouest se renforcera sensiblement, avec des rafales susceptibles d’atteindre 60 km/h. Les côtes nord seront particulièrement exposées, où la mer devrait se montrer très agitée. La prudence est de mise pour les usagers du littoral.