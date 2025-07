Tunisie: Pas de vague de chaleur extrême en vue, selon l’INM

L’ingénieur à l’Institut national de la météorologie (INM), Abderrazek Rahal, a démenti l’existence d’une vague de chaleur imminente en Tunisie, qualifiant les informations relayées à ce sujet de « rumeurs infondées ». Intervenant ce lundi sur les ondes de la Radio Mosaïque FM, il a souligné que la propagation de ces données erronées commence déjà à impacter la fréquentation de certaines plages, désertées depuis la circulation de prévisions alarmistes.

« De telles rumeurs peuvent nuire à la saison touristique », a-t-il averti, appelant à se référer exclusivement aux bulletins officiels de l’INM.

Concernant la situation météorologique actuelle, Abderrazek Rahal a précisé que les températures enregistrées ce lundi oscillent entre 34 et 38 degrés sur les régions côtières, et entre 39 et 42 degrés à l’intérieur du pays. Il a également indiqué qu’une légère baisse est attendue mardi sur le nord et le centre du pays.

