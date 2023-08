Tunisie : Projet intégré pour le transport hydraulique du phosphate, la CPG et la SFI signent une convention

Une convention a été signée hier, lundi 07 août, au siège du ministère de l’Economie et de la Planification entre la compagnie Phosphate de Gafsa et la société financière internationale (SFI), pour le financement d’une étude d’une valeur de 07 millions de dinars (don), en vue de la réalisation d’un projet intégré pour le transport hydraulique du phosphate commercial, depuis le bassin minier, vers les usines du groupe chimique tunisien (GCT) à Gabès, à Skhira, et l’usine TIFERT.

Ce projet vise à assurer la régularité de l’approvisionnement des usines du groupe chimique en phosphate commercial, ainsi que le ravitaillement des laveries, actuellement en production ou dont la réalisation est programmée, par des eaux industrielles, sans toucher aux réserves hydrauliques de la région.

Le projet en question est constitué d’un pipeline, et d’édifices de transport hydraulique du phosphate de la région de collecte de Metlaoui, vers les usines du groupe chimique de Gabès et d’el-Skhira, d’une capacité équivalant à 10 millions de tonnes/ an.

Il compte, également, une station de dessalement de l’eau de mer, un pipeline de transport de l’eau de la région de Skhira vers les laveries de la compagnie au bassin minier, avec une capacité de production équivalant à 100 mille m3/ jour. Outre une station photovoltaïque avec une capacité primaire de 30 Méga-Watt pour fournir l’énergie nécessaire à même de faire fonctionner les lignes de transport hydraulique, et la station de dessalement de l’eau de mer, lesquels seront réalisés dans le cadre d’un partenariat public/ privé.

La convention a été signée par le PDG de la CPG et du groupe chimique tunisien, Ridha Chalghoum, et le représentant-résident de la Société financière internationale à Tunis, George Ghorra.

Gnetnews