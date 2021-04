Tunisie : Ridha Chalghoum nommÃ© Ã  la tÃªte de la Compagnie Phosphate Gafsa

Tunisie : Ridha Chalghoum nommé à la tête de la Compagnie Phosphate Gafsa

Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines annonce la nomination de l’ancien ministre des Finances, Ridha Chalghoum, en tant que directeur général de la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG).

Ridha Chalghoum est né le 17 janvier 1962, et est titulaire d’un diplôme de hautes études, spécialité financement du développement, une licence en sciences économiques et est diplômé de l’Institut de la Défense nationale.

Le nouveau DG a occupé plusieurs fonctions, notamment président du conseil du marché financier (CMF), directeur général des incitations fiscales et financières au ministère des Finances, et directeur de l’épargne et des finances au même ministère.

Il était également membre de plusieurs conseils d’administration de banques et autres instances.

Il a été nommé en 2006 membre du Conseil économique et social (CES).

Gnetnews