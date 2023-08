Tunisie : Saïed visite l’exploitation Borj Toumi, à l’occasion de la création de 1ère société communautaire féminine

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est rendu hier, dimanche 13 août, en visite à l’exploitation de Borj Toumi, à la délégation de Bâtan (gouvernorat de la Manouba), où il s’est enquis du processus de création de la première société communautaire féminine, portant le nom de Kadihat « laborieuses ».

Le chef de l’Etat a déclaré avoir choisi de célébrer la fête nationale de la femme du 13 août, avec les femmes actives, pour leur persévérance et leur travail à créer des richesses et des postes d’emploi.

Il a passé en revue les demandes présentées pour la création de ce type de sociétés sur le double plan régional et local, dans de nombreux domaines, dont le tourisme, l’industrie, et le transport.

Il y a ceux qui œuvrent à bloquer ces demandes au sein des administrations, a-t-il déploré.

Lors de sa rencontre avec un groupe de de femmes agricultrices dans ladite exploitation, il a souligné l’importance de la création de la première société communautaire sur une superficie couvrant environ 541 hectares, relevant de l’office de terres domaniales, affirmant les capacités de la femme tunisienne libre, à persévérer et à œuvrer à réaliser la souveraineté alimentaire.

Le chef de l’Etat s’est dit résolu à lutter contre l’exploitation des femmes dans le secteur agricole, et à instaurer l’égalité économique et sociale entre l’homme et la femme.

Saïed a écouté les préoccupations des femmes agricultrices, soulignant la nécessité que l’office assure la meilleure exploitation des terres domaniales, au bénéficie de la communauté nationale, étant donné que la terre appartient à l’Etat, et devrait être exploitée par le peuple.

