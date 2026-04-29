Tunisie – Santé : la campagne de vaccination contre le HPV élargie aux filles de 12 à 18 ans

Le ministère de la Santé annonce l’extension du programme national de vaccination contre le papillomavirus humain, entièrement gratuit et accessible dans les centres de santé de base à travers tout le pays.

Le ministère de la Santé a annoncé mercredi 29 avril 2026 l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) aux filles âgées de 12 à 18 ans. Proposée sur une base volontaire et entièrement gratuite, cette vaccination vise à assurer une protection durable contre le cancer du col de l’utérus, l’une des principales menaces pour la santé des femmes.

Les vaccins sont disponibles dans les centres de santé de base participant à la campagne, répartis sur l’ensemble du territoire national. La liste des centres agréés est consultable sur la page officielle du ministère ou directement auprès des structures de santé concernées. Le ministère appelle les parents et les jeunes filles concernées à se rapprocher de ces centres pour bénéficier de cette prévention.