Tunisie – Santé : la campagne de vaccination contre le HPV élargie aux filles de 12 à 18 ans

29-04-2026

Le ministère de la Santé annonce l’extension du programme national de vaccination contre le papillomavirus humain, entièrement gratuit et accessible dans les centres de santé de base à travers tout le pays.

Le ministère de la Santé a annoncé mercredi 29 avril 2026 l’élargissement de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) aux filles âgées de 12 à 18 ans. Proposée sur une base volontaire et entièrement gratuite, cette vaccination vise à assurer une protection durable contre le cancer du col de l’utérus, l’une des principales menaces pour la santé des femmes.

Les vaccins sont disponibles dans les centres de santé de base participant à la campagne, répartis sur l’ensemble du territoire national. La liste des centres agréés est consultable sur la page officielle du ministère ou directement auprès des structures de santé concernées. Le ministère appelle les parents et les jeunes filles concernées à se rapprocher de ces centres pour bénéficier de cette prévention.

 

Fil d'actualités

Bizerte : réouverture du pont mobile à la circulation dans les deu

29-04-2026

Guerre au Moyen-Orient : Trump durcit le ton face à Téhéran, les

29-04-2026

Espace : la Commission nationale se réunit autour de la stratégie

29-04-2026

Sécurité : démantèlement d’un réseau international de tra

29-04-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

Bizerte : réouverture du pont mobile à la circulation dans les deux sens dès

29-04-2026

Guerre au Moyen-Orient : Trump durcit le ton face à Téhéran, les violences s&

29-04-2026

Espace : la Commission nationale se réunit autour de la stratégie spatiale tun

29-04-2026

Sécurité : démantèlement d’un réseau international de trafic de drogu

29-04-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025