Tunisie : Une sÃ©ance de travail autour des composants automobiles, une marge bÃ©nÃ©ficiaire de 10 Ã  25 % pour les produits tunisiens

Tunisie : Une séance de travail autour des composants automobiles, une marge bénéficiaire de 10 à 25 % pour les produits tunisiens

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 01er avril 2024, une séance ministérielle à la Kasbah, consacrée à l’industrie des composants automobiles en Tunisie.

A l’ouverture de la réunion, Hachani a affirmé la nécessité d’encourager les industries tunisiennes locales, notamment dans le secteur des composants automobiles, du fait de leur contribution positive au tissu économique tunisien.

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a présenté un état des lieux sur l’industrie des composants automobiles et les moyens à même de promouvoir ce secteur, du fait de ses atouts préférentiels en Tunisie, notamment pour ce qui est de la bonne formation du capital humain.

Après discussions, la séance a décidé ce qui suit :

*Elaborer une vision stratégique avec la participation de l’ensemble des intervenants, visant à promouvoir le secteur de l’industrie des composants automobiles, tous types confondus, dans le cadre des plans de développement 2023 – 2025 et 2026 – 2030 ;

*Actualiser la base de données autour des terres disponibles et prêtes à être exploitées par les investisseurs, notamment pour ce qui est des grands projets, relatifs à l’industrie automobile, et ce en coordination avec les organismes d’investissements compétents.

Dans le cadre de la révision du décret régissant les marchés publics, la marge préférentielle est ramenée de 10 % à 25 % sur tous les produits d’origine tunisienne, à l’instar des équipements automobiles, en consécration des orientations de l’Etat en matière de préférence du produit national.

Outre la ministre de l’Industrie, ont été présents à cette réunion les ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et de la Planification, du Commerce et du développement des exportations, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’Equipement et de l’Habitat et de l’Environnement.

