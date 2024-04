Tunisie : Le gouvernement fixe la date du début de l’utilisation de la carte d’identité et du passeport biométriques

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, lundi 22 avril à la Kasbah, une séance ministérielle, consacrée à la poursuite de l’examen du projet de la carte d’identité, et du passeport biométriques, en présence des ministres de l’Intérieur, des Finances, de l’Economie et de la Planification, et des Technologies de la communication.

Suite à l’adoption de la loi organique n’o 22 de l’année 2024, et de la loi organique n’o 23 de la même année, relatives à la carte d’identité et au passeport biométriques, il a été question de la nécessité d’accélérer l’examen de la meilleure méthode de leur émission, afin que les citoyens puissent en bénéficier, à l’intérieur et en dehors des frontières.



Après discussions des propositions et hypothèses, liées au futur processus technique et logistique d’émission de ces documents biométriques, il a été décidé, selon l’option choisie par le comité de pilotage, de lancer les procédures pratiques afin de commencer l’exploitation effective des documents biométriques, pendant le premier semestre de l’année 2025.

Le comité de pilotage est composé du ministère de l’Intérieur, du ministère des Technologies de la Communication, et du ministère de l’Economie et de la Planification.

A noter que l’organisation de l’aviation civile internationale a recommandé l’utilisation des documents biométriques, à l’ensemble des pays, pendant l’année 2026.

Une autre réunion ministérielle a examiné le dispositif de retrait et de renouvellement des passeports au profit de la colonie à l’étranger, et des prestations consulaires qui lui sont rendues.

Gnetnews