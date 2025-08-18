Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tablissements scolaires

Un groupe de dÃ©putÃ©s Ã lâ€™AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple (ARP) a prÃ©sentÃ© une proposition de loi visant Ã instaurer le systÃ¨me de la sÃ©ance unique dans les Ã©coles publiques et Ã amÃ©liorer la gestion du temps scolaire. Le texte, composÃ© de sept articles, a Ã©tÃ© soumis Ã la Commission de lâ€™Ã©ducation et de la formation professionnelle du Parlement.

Selon la proposition, lâ€™objectif est dâ€™amÃ©liorer la qualitÃ© de lâ€™enseignement en assurant que les cours se dÃ©roulent pendant une durÃ©e maximale de cinq heures sans interruption, permettant ainsi aux Ã©lÃ¨ves de consacrer le reste de la journÃ©e Ã des activitÃ©s parascolaires.

Concernant la rÃ©partition horaire :

-Cycle primaire : cours du lundi au vendredi, maximum cinq heures par jour.

-CollÃ¨ges et lycÃ©es : 30 heures par semaine, rÃ©parties sur cinq jours.

Le projet prÃ©voit une mise en Å“uvre progressive, avec prioritÃ© aux zones rurales et aux rÃ©gions dÃ©favorisÃ©es ou difficiles dâ€™accÃ¨s. Lâ€™entrÃ©e en vigueur serait effective dÃ¨s lâ€™annÃ©e scolaire suivant la publication de la loi au Journal officiel, avec une gÃ©nÃ©ralisation sur trois ans et une Ã©valuation annuelle de son efficacitÃ©.

Cette initiative vise Ã optimiser le temps scolaire tout en offrant aux Ã©lÃ¨ves des opportunitÃ©s dâ€™Ã©panouissement en dehors des cours.

