Tunisiens du Golfe : l’État déploie un dispositif d’urgence et annonce un numéro vert pour la diaspora

Devant la Commission de l’investissement au Conseil national des régions et des districts, le ministère des Affaires étrangères a dressé le bilan des mesures prises pour protéger les 150 000 Tunisiens résidant dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, dans un contexte de conflit régional.

La Commission de l’investissement et de la coopération internationale au Conseil national des régions et des districts a consacré mardi une séance de travail à la situation des Tunisiens établis dans les pays du Golfe et du Moyen-Orient, en présence de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

Un dispositif d’urgence activé

Le directeur général de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Salah Salhi, a détaillé les mesures d’urgence déployées par l’État tunisien depuis le déclenchement du conflit. Une cellule de suivi a été créée au sein de la direction générale des affaires consulaires, et des plans d’évacuation ont été élaborés. Sur le terrain, 172 pèlerins en train d’accomplir la Omra ont été évacués des Lieux saints, 17 ressortissants présents en Iran ont été rapatriés via la Turquie — avec les billets pris en charge par l’Office des Tunisiens à l’étranger — et des élèves de l’École nationale d’administration bloqués au Koweït ont également pu rentrer au pays. Des Tunisiens établis au Liban ont par ailleurs été rapatriés via la Jordanie, et le report des examens scolaires pour les élèves tunisiens en Jordanie a été demandé aux autorités locales.

150 000 Tunisiens concernés

Le ministère a rappelé que la communauté tunisienne dans les pays du Golfe dépasse 150 000 personnes, majoritairement âgées de 35 à 45 ans. Face aux difficultés de communication soulevées par plusieurs députés — notamment avec le consulat tunisien à Oman — et à la flambée des prix des billets d’avion imputable à la hausse du pétrole et à l’absence de vols directs de Tunisair vers certaines destinations du Golfe, le ministère a annoncé le lancement prochain d’un numéro vert dédié aux appels concernant la situation des ressortissants tunisiens dans la région.

Une plateforme numérique en préparation

À plus long terme, un projet de services numériques est en cours d’élaboration, incluant une plateforme interactive permettant à la diaspora de dialoguer directement avec l’administration et de recevoir des informations en temps réel, notamment en situation de crise.